Posted by Larry Gleeson

Academy Award winner Halle Berry made her directorial with BRUISED, a triumphant story of a fighter who reclaims her power, in and out of the ring, when everyone has counted her out.

Berry, cast, and team walked the Red Carpet at the historic Chinese Theatre in Hollywood, California!

Put up your dukes! Congratulations Halle!!!

Valentina Shevchenko – AFI FEST 2021 World Premiere of BRUISED – TCL Chinese Theatre, Los Angeles, CA, Nov. 13, 2021.

Bob Gazzale, Halle Berry and Ted Sarandos – AFI FEST 2021 World Premiere of BRUISED – TCL Chinese Theatre, Los Angeles, CA, Nov. 13, 2021

Brad Feinstein – AFI FEST 2021 World Premiere of BRUISED – TCL Chinese Theatre, Los Angeles, CA, Nov. 13, 2021

Ambre – AFI FEST 2021 World Premiere of BRUISED – TCL Chinese Theatre, Los Angeles, CA, Nov. 13, 2021

Stephan James – AFI FEST 2021 World Premiere of BRUISED – TCL Chinese Theatre, Los Angeles, CA, Nov. 13, 2021

Halle Berry and Van Hunt – AFI FEST 2021 World Premiere of BRUISED – TCL Chinese Theatre, Los Angeles, CA, Nov. 13, 2021

Danny Boyd, Jr. – AFI FEST 2021 World Premiere of BRUISED – TCL Chinese Theatre, Los Angeles, CA, Nov. 13, 2021

Terri Seymour – AFI FEST 2021 World Premiere of BRUISED – TCL Chinese Theatre, Los Angeles, CA, Nov. 13, 2021

Erica Banks – AFI FEST 2021 World Premiere of BRUISED – TCL Chinese Theatre, Los Angeles, CA, Nov. 13, 2021

Halle Berry – AFI FEST 2021 World Premiere of BRUISED – TCL Chinese Theatre, Los Angeles, CA, Nov. 13, 2021

Shamier Anderson – AFI FEST 2021 World Premiere of BRUISED – TCL Chinese Theatre, Los Angeles, CA, Nov. 13, 2021

Halle Berry – AFI FEST 2021 World Premiere of BRUISED – TCL Chinese Theatre, Los Angeles, CA, Nov. 13, 2021

Halle Berry – AFI FEST 2021 World Premiere of BRUISED – TCL Chinese Theatre, Los Angeles, CA, Nov. 13, 2021

Michelle Rosenfarb – AFI FEST 2021 World Premiere of BRUISED – TCL Chinese Theatre, Los Angeles, CA, Nov. 13, 2021

